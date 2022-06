„Land der Hämmer zukunftsreich“ heißt es in der ersten Strophe der Bundeshymne. In einem der Zentren der rot-weiß-roten Schmiedehämmer und glühenden Essen kehrt nach coronabedingter Pause an diesem Wochenende wieder die Kraft und der Geist der Schmiedemeister und Schwarzen Gesellen zurück. In Ybbsitz im niederösterreichischen Ybbstal werden von morgen, Freitag, bis Sonntag an die 70 Schmiede aus halb Europa beim internationalen Schmiedetreffen „Ferraculum“ ihre Künste zeigen und um die Wette hämmern.

„Dort ist die Wiege der österreichischen Metalltechnik überhaupt. Mit den Nagel- und Hammerschmieden hat alles begonnen“, sagt der Bundesinnungsmeister der metallverarbeitenden Betriebe Harald Schinnerl. Wenngleich die noch tatsächlich an Amboss und Esse arbeitenden Gewerke in der mächtigen Metallerbranche schon in bedrohlicher Minderheit sind, hat die Schmiedetradition hohen Stellenwert.