Wo in St. Pölten momentan die Straßen gesperrt sind

Fahrverbot am Domplatz

Aufgrund des zügigen Fortschritts der Bauarbeiten am Domplatz, ist ab 13. Juni die Zufahrt über die Wiener Straße nicht mehr möglich. Der Wochenmarkt findet allerdings weiterhin statt.

Die Arbeiten zur Neugestaltung des Domplatzes begannen bereits im März 2022. Planmäßig ist man nun bei der dritten Bauphase angelangt. Diese Phase inkludiert eine Einschränkung auf die Zufahrt über die Wiener Straße. Ausgenommen von dieser Einschränkung sind Baufahrzeuge und Marktzuständige, da der Wochenmarkt während aller Bauphasen weiterhin stattfinden soll.

Für diese Zeit ist somit die Ranzonigasse die letzte Ausfahrtsmöglichkeit, wenn man von der Wiener Straße Richtung Domplatz kommt. Die Zufahrt zur Fußgängerzone in weiterem Verlauf der Wienerstraße ist ausdrücklich nur für Berechtigte und Lieferdienste während der entsprechenden Zeiten gestattet.

Bauarbeiten liegen im Zeitplan

Die Bauarbeiten liegen nach wie vor im Zeitplan und sollen 2023 abgeschlossen werden. Martin Petermann vom technischen Büro der städtischen Bauabteilung erklärt: "Die Nordseite des Domplatzes wird in den kommenden Tagen fertiggestellt. Der gepflasterte Bereich samt der Betonplatte wird somit zur öffentlichen Nutzung freigegeben. Das Baufeld wechselt an die Süd-Westseite des Platzes. Nachdem am gesamten Platz bereits während der vorangegangenen archäologischen Grabungen straßenbautechnische Leistungen erfolgten, wird nun nach Abschluss der Einbauten mit den Pflasterungsarbeiten begonnen. Diese Bauphase wird bis voraussichtlich Ende August andauern."

