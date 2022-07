Abgründe hinter der Fassade eines scheinbaren Familienidylls

„Durch wiederholte Schläge mit der flachen Hand, teilweise mit der Faust sowie Stöße, Ziehen an den Haaren, Packen am Arm und Zudrücken, Hin- und Herreißen, Aufschlagen des Kopfes auf der Tischplatte“, wie es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt heißt. Am Mittwoch begann der Prozess gegen die Frau am Landesgericht Wiener Neustadt.