Pfarrer wird im Bezirk Krems abgezogen: Diözese reagiert auf Kritik

Und das, obwohl es am vergangenen Sonntag Grund zum Feiern gab: Beim Festgottesdienst zum 900-Jahr-Jubiläum der Pfarre, dem auch der Weihbischof Anton Leichtfried beiwohnte. Wie berichtet nutzte man diesen Anlass aber, um Kritik zu üben. An die hundert Gläubige zogen aus der Kirche aus. Josef Schmid, Bürgermeister von Stratzing, kritisierte unter anderem die fehlende Dialogbereitschaft der Kirche.

„Es gilt bei Besetzungen und Änderungen immer eine Vielzahl an Überlegungen zu bedenken, um zukunftsfähig für Pfarren, Regionen und Dekanate zu arbeiten“, heißt es dazu von der Diözese St. Pölten in einer Stellungnahme an den KURIER. Für die Diözesanleitung sei es wichtig, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Seelsorge, Priester wie auch Laien, sowohl hinsichtlich ihrer Talente und Fähigkeiten als auch den Anforderungen entsprechend einzusetzen. „Pfarrer Bednarski hat als Pfarrer ein Jahrzehnt in den Pfarren Lengenfeld und Stratzing sehr gut gewirkt; darum ist die Diözesanleitung an ihn mit der Bitte herangetreten, eine größere pastorale Einheit zu übernehmen“, heißt es weiter. Bednarski wechselt nach Gars am Kamp, ihm folgt Jacek Biela.