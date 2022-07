Protestaktionen: Gläubige wollen nicht auf ihre Pfarrer verzichten

Messe verlassen

Ihren Unmut zeigten die 100 Personen beim Festgottesdienst am vergangenen Sonntag. Bei der Messe, der auch Weihbischof Anton Leichtfried beiwohnte, zogen sie mit Bürgermeister Josef Schmid aus der Kirche aus. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber: Schmid wurde ein Gespräch mit dem Generalvikar angeboten, wenn auch erst im August.

Anders im Bezirk Hollabrunn: in der Region werden mehrere Pfarren zusammengefasst, seine Abberufung sei Cichon laut der Erzdiözese Wien daher längst bekannt gewesen. Warum ihm keine neue Stelle angeboten wurde, erklärt Sprecher Michael Prüller folgendermaßen: „Es gibt mehrere Umstände – die alle nicht ehrenrührig sind – die in seinem Fall aber zu berücksichtigen waren und die dazu geführt haben, dass wir keine Konstellation gefunden haben, die gut zu ihm passt und in die er leicht hineingepasst hätte.“ Für den Geistlichen bedeute das aber nicht, dass er aus der kirchlichen Gemeinschaft ausgeschlossen wird, er gehöre nach wie vor seiner Heimatdiözese in Krakau an.