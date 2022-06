Stockerau: Nach internem Streit wird Pfarrer nach Wien versetzt

Und das spiegelte sich auch im Pfarrwesen wieder; die Gemeinschaft hielt zusammen und verwirklichte große Projekte, wie die Sanierung der barocken Pfarrkirche oder den Bau des neuen Pfarrzentrums. Auch der Pfarrverband Am Jakobsweg-Weinviertel, der aus fünf Pfarren besteht, wurde 2017 gegründet.

Zwischenruf bei Messe

Momentan ist von dem früheren Geist unter den Gläubigen leider nicht mehr viel zu bemerken. Grund dafür sind die vielen Pfarrerwechsel der letzten Jahre: Beranek wurde 2018 von der Erzdiözese abberufen, Tom Kruczynski trat seine Nachfolge an. Dieser verließ die Pfarre jedoch bald wieder und übergab an Rys. Ende Mai erhielten die Stockerauer dann die Hiobsbotschaft: Rys wird in die Pfarre Aspern versetzt, er wird Ende Juni verabschiedet.

Seit dieser Bekanntmachung kriselt es jedenfalls in der Stockerauer Pfarre: Zwei Pfarrgemeinderäte sind zurückgetreten. Bei der Sonntag-Vorabendmesse, in der Rys‘ Versetzung verkündet wurde, kam es sogar zu einem Zwischenruf: „Es ist nicht wahr, dass unser Pfarrer freiwillig gehen will!“, wurde laut NÖN von einer Gläubigen in den Raum geworfen.

„Auch für uns kam die Abberufung überraschend“, erklärt Franz Bauer, stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderates. Zudem seien in der Messe keine Gründe für die Entscheidung genannt worden. Das heizt die Gerüchteküche in der Stadt kräftig an; es hätte Unstimmigkeiten in der Pfarre gegeben, sogar von Mobbing gegen den Pfarrer war bereits die Rede.