Teures Bauen: Gemeinden müssen für Schulprojekte tief in die Tasche greifen

Während in Stockerau ausgebaut wird, wird in Hollabrunn neu gebaut: In der Josef-Weisleinstraße entsteht ein neuer Schulcampus. 20 Volksschulklassen, neun Sonderschulklassen, Räume für die Musikschule und die Schulische Nachmittagsbetreuung sowie eine Dreifachturnhalle werden geschaffen. „Im neuen Schulcampus werden unsere Schulen weiter zusammenwachsen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky.

Hohe Preissprünge

Dabei hatte auch Hollabrunn mit den Preissteigerungen durch Corona zu kämpfen: Im Sommer 2021 beschloss der Baubeirat, die Ausschreibungen aufgrund der Preissprünge erst ein halbes Jahr später zu starten. Das Ziel: Der Höhepunkt der Teuerungen sollte abgewartet werden. Dennoch wird das Projekt mit über 25 Millionen Euro um zirka zehn Prozent teurer als ursprünglich geplant. Vergangene Woche wurde der Spatenstich gesetzt, der Baustart erfolgt damit vier Wochen später als vorgesehen.

Der neue Campus wird aus mehreren Gebäudeteilen bestehen, die zueinander so ausgerichtet sind, dass Innenhöfe entstehen. Um nicht in ein paar Jahren erneut bauen zu müssen, werden vier Klassen als Puffer geschaffen, die vorerst nicht in Betrieb gehen. Der neue Campus liegt inmitten der Sport- und Freizeiteinrichtungen der Stadt, für eine Verkehrsberuhigung wird die Straße verlegt.