Mödlings Stadtchef erzürnt über Kritik am Jugend-Angebot

„Die Aussagen sind unfassbar.“ Nach dem KURIER-Bericht über mangelnde Angebote für Jugendliche in Mödling, will Bürgermeister Hans Stefan Hintner (ÖVP) die Kritik nicht einfach stehen lassen. Denn aus seiner Sicht gebe es ausreichend Freizeitangebote und auch Freiflächen für junge Menschen. Nicht umsonst, betont er, sei Mödling seit 1998 als „NÖ Jugend-Partnergemeinde“ zertifiziert.

Allein rund 50 Sportvereine mit Jugendarbeit gäbe es; in der Stadt würden zahlreiche Parks und Spielplätze bereitstehen. Dass eine Untersuchung der Schöffelstadt zu dem Schluss kommt, dass Freiflächen in weiten Teilen fehlen, kann der Stadtchef nicht nachvollziehen. Die bestehenden Angebote, wie der Schönbergpark oder das Freizeitgelände seien in drei bis fünf Gehminuten oder mit dem Rad erreichbar. Letzteres liegt allerdings genau genommen in Maria Enzersdorf.