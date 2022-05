Erdbeerbäuerin: „Wir können nicht einfach hinschmeißen“

Arbeitsberechtigung

Helferinnen würden der Arbeit wegen noch von der Ukraine kommen – „nicht als Flüchtlinge“, erzählt sie. Wenn sie allerdings noch kein Visum aus dem Winter (also vor Kriegsbeginn) haben, dann müssen sie in Österreich die Blaue Karte beantragen, um arbeitsberechtigt zu sein. Das dauere allerdings in den meisten Fällen zwei Wochen.

Die Männer, die normalerweise kommen, könnten durch Frauen ersetzt werden. Ein paar Ukrainer seien aber dennoch da, „sie waren schon vorher in Polen“. Einige der Frauen, die als Flüchtlinge gekommen sind, waren in der Vergangenheit Saisonarbeiterinnen am Hof, sie werden auch in dieser Saison mitarbeiten. „Aber nicht alle, eine Frau zum Beispiel hat ein drei Monate altes Baby“, so die Unternehmerin.