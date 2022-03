Eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft

Sie hat Verbindungen in die Ukraine, „Freunde, nein eigentlich ist es Familie“. Seit 20 Jahren kommen jedes Jahr Erntehelfer auf den Waldviertler Hof. Als die ersten Bomben gefallen sind, hat die Familie alle Helferinnen und Helfer kontaktiert – in der Hauptsaison sind es bis zu 100, die auch in Betriebsquartieren untergebracht sind – und gesagt: „Bitte kommt zu uns, hier seid ihr sicher“. Diese Botschaft sollten sie auch an Bekannte weiterleiten.

Rund 30 Frauen und Kinder haben das Angebot angenommen. „Leider nicht mehr, sie wollen nicht ohne ihre Männer und Söhne gehen“, sagt die Chefin, die auch von der Hilfsbereitschaft in der Region überwältigt ist. „Wir bekommen so viel Unterstützung.“ Und was ist mit dem Betrieb? „Momentan geht es um’s Leben retten“, sagt Elfriede Wunderlich.