Altbacken und fad? Warum Teenager Mödling uncool finden

„Es herrscht eine Law and Order Attitüde in Mödling“, konstatiert Praschak. Jugendlichen, die im Park unerlaubter Weise Fußball spielen, würde da vonseiten der Stadtführung in sozialen Medien durchaus indirekt mit der Polizei gedroht. Die Folgen: Sie ziehen weg – und kommen mangels Identifikation kaum mehr zurück in die Gemeinde.

„Es gibt wenige Flächen, wo Jugendliche erwünscht sind“, findet auch der grüne Gemeinderat Tim Pöchhacker, selbst 23 Jahre alt – und damit Zielgruppe. Corona habe das Problem noch verschärft. „Aber die Stadt soll ja keine Kulisse sein“, meint er.

Eine aktuelle Untersuchung zur Freiraum-Versorgung in der Schöffelstadt – einem dicht verbauten Grätzel in Mödling – gibt den Grünen recht. Tatsächlich, so konstatiert ein Büro für Landschaftsplanung, fehlen in fast allen Teilen der Schöffelstadt entsprechende Parks.