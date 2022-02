Wie geht es Österreichs Jugend in der Pandemie?

Junge Frauen stärker betroffen

68 Prozent der Befragten gaben an, dass sich die Pandemie negativ auf ihre Psyche ausgewirkt hat, ähnlich schwer traf es die allgemeine Lebenszufriedenheit und den Kontakt zu den Freunden. Auch ihr Liebesleben hat sich nach Angaben der Jugendlichen verschlechtert. Was sich deutlich zeigt: Junge Frauen leiden stärker unter den Veränderungen, die der Corona-Alltag mit sich bringt. Während bei den jungen Männern rund 52 Prozent angaben, dass ihre mentale Gesundheit beeinträchtigt wurde, waren es bei den Frauen und Mädchen rund 86 Prozent. Die Gefühlswelt junger Menschen ist von Langeweile, Stress, Überforderung und Gefühlen der Einsamkeit geprägt. Auch Hoffnungslosigkeit, Depression und Wut machen mehr als der Hälfte der Befragten zu schaffen. Zwanzig Prozent hegten gar suizidale Gedanken. All diese negativen Emotionen sind bei den jungen Frauen wesentlich stärker ausgeprägt.