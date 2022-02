Handy und Social Media: So sind Kinder sicher digital unterwegs

Der richtige Umgang

Fest steht: Der Grundstein für eine gesunde Handynutzung wird bereits in der Kindheit gelegt. Späterem Schlafmangel im Teenageralter wegen stundenlangen Scrollens am Bildschirm kann man schon am Anfang vorbeugen: Vereinbaren Sie fixe handyfreie Zeiten, an die sich alle – auch die Erwachsenen – halten sollten. Gewöhnen Sie sich beispielsweise als Familie an, abends keine Handys mit ins Schlafzimmer zu nehmen.

Der erste Socialmedia-Account

Auch hier hängt der richtige Zeitpunkt von der jeweiligen Plattform und von den Inhalten, die das Kind teilen will, ab. Es gilt: Je jünger der Nachwuchs ist und je mehr er von sich preisgeben möchte, desto privater sollte der Account sein – anfangs beispielsweise nur für den familiären Kreis zugänglich. Kreatives Gestaltungsinteresse der Kinder sollte man fördern, meint die Expertin. Videos produzieren und schneiden, fotografieren, Bildtexte verfassen: In der digitalen Welt wartet reichlich Wissen, das Kindern und Jugendlichen auch in späteren Jahren zugute kommen kann.

Gleichzeitig ist es aber wichtig, sie über die Gefahren aufzuklären, den Socialmedia-Auftritt immer wieder gemeinsam zu besprechen und aktives Interesse zu zeigen. Dabei ist Pöyskö aber gegen zu strikte Kontrolle oder gar gemeinsame Eltern-Kind-Accounts, wie jenem von Kim Kardashian und ihrer Tochter.