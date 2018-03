Serie: Machen Handys Kinder dumm und dick?

„Es steht außer Zweifel, dass Smartphones bei Kindern ernsten Schaden anrichten können. Gerade unter Volksschülern sind Kettenbriefe ein großes Problem“, sagt Barbara Buchegger.

Wer sich dafür interessiert, was am und im Internet gefährlich ist, der kommt an ihr nur schwer vorbei. Buchegger ist pädagogische Leiterin der Plattform saferinternet.at. Eines von vielen Projekten, die das „Institut für angewandte Telekommunikation“, kurz ÖIAT, am Laufen hält.

2000 Workshops und Vorträge machen die Experten des ÖIAT jedes Jahr. Sie sind in Schulklassen unterwegs, unterrichten Lehrer, klären Eltern auf.

Ein absolutes Handyverbot ist, und damit wird ÖIAT-Chef Bernhard Jungwirth eine der zentralen Botschaften los, zumeist keine Lösung. „Handys, Tablets und das Internet sind Teil unseres Alltags, und sie werden das auch bleiben. Ähnlich wie beim Straßenverkehr müssen wir den Kindern einen verantwortungsvollen Umgang damit beibringen.“

Dazu gehört: Vorbild sein. „Wer als Erwachsener ständig mit dem Smartphone hantiert, sollte sich nicht wundern, wenn die Kinder dieses Verhalten annehmen“, sagt Jungwirth. Und dazu gehört auch, dass in den Familien intensiv über den Gebrauch von Smartphones gesprochen werden soll, was die Kinder auf und mit den Handys tun.

„Eines der größten Probleme ist, dass sich Eltern mit den Kindern nicht mehr auseinandersetzen. Tablet und Smartphone sind bequeme Babysitter“, sagt Expertin Buchegger. Wie Kinder und Eltern einen souveränen Umgang mit den digitalen Geräten lernen, soll in einem späteren Serien-Teil erklärt werden.

Ein Wort noch zu Teresa Fidalgo: Die Dame ist eine Erfindung von David Rebordão. Rebordão ist ein portugiesischer Filmemacher, der auf seiner Homepage einen kurzen Horror-Streifen mit Teresa als Hauptdarstellerin vertreibt. Ob das Kettenmail ein guter Marketing-Gag ist oder nicht, kann nicht zweifelsfrei gesagt werden. Am Ende ist es aber ohnehin egal. Zumindest für ein Kind, mit dem man nie darüber geredet hat.

