Mehr Senioren als Kinder: Wie Mödling wieder jung werden will

Zukunftsfit

Das ist nun die Mission des zuständigen Stadtrats Rainer Praschak (Grüne). Die aktuelle Bausperre soll genutzt werden, um Mödling zukunftsfit zu machen.

Das Problem sei vielschichtig, erklärt Praschak. Einerseits sei Wohnraum gerade für jüngere Familien nicht mehr leistbar. Frei finanzierte Wohnungen würden von einer älteren Klientel gekauft. Dazu kommt, dass für Junge attraktive Angebote fehlen.

„Jugendliche tun sich ein bisserl schwer, in Mödling einen Platz zu finden“, meint er. Doch nur wenn man sich mit seinem Heimatort identifiziere, wolle man in diesem später mit seiner Familie wohnen. Seien in den 80er-, 90er-Jahren junge Leute nach dem Studium wieder nach Mödling gezogen, gebe es diesen Trend kaum mehr.

Schwerwiegende Folgen

Dass die dafür notwendigen Veränderungen nicht allen gefallen, ist dem Stadtrat klar. Die Menschen würden wollen, dass der Status quo erhalten bleibt. Zuzug sei unerwünscht, egal ob Migranten oder Wiener. Doch um eine „gesunde Stadtstruktur“ – wie es Hameter nennt – zu erhalten, müsse jetzt gehandelt werden.