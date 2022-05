ÖBB nach Zugunglück mit einem Toten auf der Bremse

Wie Erich Habitzl von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt gegenüber dem KURIER erklärt, wartet man bei der Anklagebehörde auf die Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei sowie auf die Expertise des Gutachters. Für den Fall, dass wesentliche Daten und Unterlagen im Zusammenhang mit dem Bahnunglück zurückgehalten und nicht fristgerecht übermittelt werden, werde es zu einer Sicherstellung durch die Justiz kommen, sagt Habitzl.

Auch ÖBB ist Geschädigter

Bei den Bundesbahnen ist man bemüht, den Ball in der Angelegenheit flach zu halten. Noch fehlende Unterlagen seien bereits übermittelt worden. „Sie sind auf dem Weg zum Sachverständigen“, erklärt ÖBB-Sprecher Christopher Seif. Dass Daten bewusst zurückgehalten wurden, dementiert er. Die Bundesbahnen hätten größtes Interesse an einer lückenlosen Aufklärung des Sachverhalts. Schließlich sei man mit einem erheblichen Schaden an der Infrastruktur der Pottendorfer Linie selbst Geschädigter.