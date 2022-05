Große Trauer um musikalische Nachwuchshoffnung

Guillen hat seine Ausbildung am Eisenstädter Joseph Haydn-Konservatorium absolviert. Er hat sowohl im Haydnorchester als auch im burgenländischen Jugendsymphonie-Orchester, dort auch als umjubelter Solist, mitgespielt.

Just am Höhepunkt seiner bisherigen musikalischen Karriere wurde Daniel Guillen so jung aus dem Leben gerissen: Am 1. Dezember 2021 hat er das Probespiel beim Radio-Symphonieorchester Wien (RSO) für die Tuttistelle der 1. Violine gewonnen. Im Februar hat er seinen Dienst beim RSO angetreten. Tragischerweise für lediglich drei Monate.