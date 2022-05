Die Krise hinter sich lassen

Katharina ist Unternehmerin, sie sprüht vor Ideen. Doch ihr Businessplan geht nicht auf, sie baut Schulden auf. Bald kann sie die Miete nicht mehr zahlen, erst eine, dann auch eine zweite. Sie muss ausziehen.

Vera hatte im Urlaub einen Unfall. Die Konsequenz: Sie ist gehbehindert. Ihr Mann wendet sich von ihr ab, sie steht auf der Straße.

Anna hat einen neunjährigen Sohn und lebt in einer toxischen, gewalttätigen Beziehung – um ihrem Kind Mutter und Vater bieten zu können. Irgendwann beschließt sie, auszuziehen. Geld hat sie keines, sie war Hausfrau. Sie verlässt ihren Mann, obwohl sie keine Bleibe hat. Sie und ihr Sohn wohnen in einem Auto.

All das sind reale Fälle, die der im Weinviertel tätige Verein „Frauen für Frauen“ begleitet hat. Sie zeigen: Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit haben viele Gesichter. In Stockerau wird Frauen, die in eine Krise geraten, nun ein Dach über dem Kopf gegeben: Es wurden durch die Stadtgemeinde Frauennotwohnungen geschaffen. Diese bieten Frauen und auch ihren Kindern für bis zu neun Monate ein Zuhause. Der Verein unterstützt sie mit einer professionellen Begleitung dabei, zurück ins Leben zu finden.

„Wir geben diesen Frauen keine Almosen, sondern stärken sie. Sie sollen selbstbewusst, selbstbestimmt und selbstverantwortlich in ihr neues Leben starten. Das schaffen wir bei sehr vielen“, so Manuela Kräuter, Geschäftsführerin von „Frauen für Frauen“. Der Bedarf an Wohnungen ist groß: Alleine 23 Anfragen mussten im Vorjahr abgelehnt werden. Die sieben Notunterkünfte, die der Verein in Hollabrunn bietet, reichten nicht mehr aus.