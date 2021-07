Amstetten: Frauenhaus an der Kapazitätsgrenze

Die Auslastung, die immer nahe an der Kapazitätsgrenze liegt, bestätigt die traurige Notwendigkeit der Institution Frauenhaus in Amstetten. Dort haben die Erfahrungen aus dem vergangenen Corona-Jahr an einigen Stellen Handlungsbedarf aufgezeigt. Platznot und die bauliche Enge des in die Jahre gekommen Objekts bereiteten vor allem in der Pandemie Sorgen. Vorerst noch vage Aus- oder Umbaupläne wurden nun Amstettens Bürgermeister Christian Haberhauer (ÖVP) und Sozialausschussleiterin Sarah Huber (Grüne) bei einem Betriebsbesuch unterbreitet.