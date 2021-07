Aus für Snowboard-Weltcup am Ötscher

Doch Labenbacher, der am gestrigen Freitag von der Weltcup-Absage erfuhr, glaubt nicht, dass das eine Revanche für seine Aktion bei der Präsidentenwahl ist. „Das ist nicht der Grund“, versichert er. Mit Schröcksnadel habe er sich ausgesöhnt. Der NÖ Skiverbandschef vermutet eher die Diskrepanzen um die mangelnde Infrastruktur und eine notwendige Beschneiung auf der Weltcup-Strecke als Hintergrund für die schmerzliche Absage. Um das Snowboarden gebe es im NÖ-Verband derzeit Aufwind, die Pisten am Ötscher gehören in NÖ generell zu den wichtigsten für den Skisport, so Labenbacher. Mit Bedauern werde man zur Kenntnis nehmen müssen, dass wohl die Simonshöhe in Kärnten als Mitbewerber um den Weltcup-Bewerb zum Zug kommt.

Damit bleibt nun die Erinnerung an das letzte spektakuläre Stelldichein der Snowboarder-Weltspitze am Ötscher im Jahr 2018. Denn 2020 kämpften Liftchef Buder und OK-Chefin Michaela Dorfmeister auf verlorenem Posten mit ihren Teams gegen Warmwetterkapriolen. Der Bewerb musste schließlich abgeblasen werden.