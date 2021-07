Wer dieser Tage im Heizhaus des historischen Bahnhof-Ensembles in Kienberg einen Stopp einlegt, weiß wie Idealismus aussieht und riecht. Der satte Geruch von Maschinenöl und Bohrwasser liegt dort in der Luft, im Arbeitsraum ist eine emsige Freiwilligentruppe am Werk. Die Vereinsmitglieder des Ötscherland-Express sind dabei, ihre Lokomotiven und Waggons für den verspäteten Saisonstart an diesem Wochenende vorzubereiten.

„Sowohl bei den Passagierzahlen als auch bei unseren Reparatur- und Wartungsarbeiten hat uns Corona schlimm mitgespielt“, schildert Ingo Wiener der technische Referent der noch erhaltenen 17 Kilometer langen Ybbstalbahn-Strecke „über den Berg“ zwischen Kienberg/Gaming und Lunz/See. Nicht als smarter Bahnmanager, sondern im öligen Schlosseranzug und direkt von der schweren Arbeit kommend kann Wiener unendlich viele Details über die Lokomotiven und die einzigartige Strecke schildern.