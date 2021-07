Tina Naderer: „Ein Konzert fühlt sich an, wie verliebt zu sein“

Wie kam es überhaupt, dass du Sängerin wurdest? Oder warst du das schon immer?

Klassisch wie das am Land so ist, haben mich meine Eltern in die musikalische Früherziehung und in die Musikschule geschickt. Ich habe Gitarre gelernt und mit 12 oder 13 hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass ich singen möchte. Da gründete ich dann auch meine erste Band. Ich war zunächst Sängerin in Coverbands, wir spielten auf Hochzeiten oder Taufen. 2017 nahm ich dann bei „The Voice of Germany“ teil. Dadurch hat sich meine Reichweite enorm erhöht und mein Management wurde auf mich aufmerksam. Und dann habe ich entschieden, dass ich alles auf eine Karte setze und hart gearbeitet. Anfang 2019 wurde meine erste Single veröffentlicht – ich hatte das Glück, dass sie gleich bei Ö3 gespielt wurde.

Wie war das, als du dich das erste Mal im Radio gehört hast?

Das weiß ich noch ganz genau. Ich wurde vorab informiert, dass es an dem Abend so weit sein würde. Meine Mama, meine beste Freundin und mein damaliger Freund saßen mit mir vorm Radio und ich bin in Tränen ausgebrochen, richtig glauben konnte ich das nicht. Und es ist noch immer komisch, wenn ich mich im Radio höre oder im Fernsehen sehe – absurd und man gewöhnt sich nicht daran. Aber ich glaube, das ist auch gut so.