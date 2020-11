Lisa Pac liefert Soundtracks fürs Leben

Vielleicht nicht ihr Gesicht, aber doch ihre Songs sind vielen bekannt. „Helium“ und „Cool“ sind eingängige Pop-Ohrwürmer, bei denen man mitsingt, ohne es recht zu merken. Sie sind seit einigen Monaten Fixstarter in den Playlists heimischer Radiostationen. Die junge, talentierte Frau dahinter ist Lisa Pachinger – alias Lisa Pac – aus Mauerbach im Bezirk St. Pölten.

Sie schreibt, produziert und singt. „Ich habe ein eigenes Studio in meiner Wohnung in Wien“, erzählt sie. Das war auch ein Grund, warum sie nach ihrem Studium in London (Songwriting) wieder zurück nach Österreich gekommen ist. „Ich wollte mich zu 100 Prozent auf meine Musik konzentrieren und mein eigenes Studio haben – das wäre dort nicht gegangen, ein Leben in London ist so teuer, da hätte ich einen gut bezahlten Job gebraucht“, sagt die 27-Jährige. Die Musik wäre zu kurz gekommen und Musikerin sein war alles, was sie wollte. „Es gab keinen Plan B – ich habe mich immer davor gescheut einen zu kreieren. Ich glaube, wenn man den hat, dann hat man Plan A bereits verloren.“