Julian le Play: „Erfolg ist eine trügerische Sucht“

„Sie hat gemerkt, dass es mir nicht gut geht“, erzählt der als Julian Heidrich geborene Wiener im Interview mit dem KURIER. „Ich war gerade von einer Tour zurückgekommen, was immer ein kleines Tief bedeutet. Draußen war es kalt, und ich war auch noch frisch umgezogen. Meine Schwester war auf Sri Lanka auf Rundreise und sagte: ,Komm einfach her!‘“

Le Play nahm die Einladung an – und das erste Mal auf einer seiner Reisen kein Instrument mit. „In einem Hotel stand ein Klavier, das ich dann schon gespielt habe. Aber sonst waren wir dort als Rucksacktouristen im Dschungel unterwegs. Wir besuchten buddhistische Tempel, Tee-Plantagen und waren am Meer. Es war herrlich. So, dass ich danach auch noch nach Bali gefahren bin. Und nach dieser Auszeit ging es mir viel besser.“