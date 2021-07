Ober-Grafendorfer Polizist im Einsatz für Special Olympics

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Polizist während der Dienstzeit, Spitzensportler danach: So könnte man Gerhard Lusskandl von der Polizeiinspektion Ober-Grafendorf kurz beschreiben. Nach Wüstenläufen im Ausland, holte er mit dem „Dirndltal Extrem Ultra Trail“ vor einigen Jahren seine Disziplin, den extremen Laufsport, auch in heimatliche Gefilde.

Sport für die Allgemeinheit

2005 bekam der Leistungssport mit seinem ersten Charity-Lauf für den Kriminalbeamten neben den persönlichen Erfolgen noch eine neue Perspektive.

So sammelte er auf der 600 Kilometer langen Strecke zwischen Vorarlberg und St. Pölten Spenden für Organisation wie Licht ins Dunkel, die Kinderkrebshilfe oder für unverschuldet in Not geratene Polizistinnen und Polizisten. „Auf der Strecke wurde ich immer von Kollegen begleitet und machte zum Spenden sammeln auf den Dienststellen des Landes halt“, erzählt Lusskandl.

Österreichweite Bewegung

Heute hat sich der Kriminalbeamte mit seinem sportlichen Engagement ganz der Bewusstseinsbildung und der Förderung der Special Olympics verschrieben. Als Obmann des Vereins „Polizei für Special Olympics Österreich – LETR“, holte Lusskandl seit 2017 auch seine Kollegen mit ins Boot