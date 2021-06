St. Pöltner Polizisten sperrten Tunnel für Maderrettung

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Happy End für einen Mader in der Landeshauptstadt. Eine Autofahrerin hatte das Tier am Montag im Tunnel beim Landhaus entdeckt und sofort den Tierschutzverein St. Pölten alarmiert. "Das Jungtier saß panisch am Gehsteig und wusste nicht, was es tun soll", berichtet der Verein.