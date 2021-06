Tropische Gerichte an der Traisen: Ein Stück Sri Lanka in St. Pölten

Der Ruf St. Pöltens

Geboren und aufgewachsen ist Saleem in Sri Lanka, der Perle des Indischen Ozeans, wie er die Inselnation nennt. Als Teenager ist er nach Europa und schließlich nach Österreich gezogen. Der Grund dafür war die pure Abenteuerlust, erklärt er. Ohne Deutschkenntnisse wollte er in Wien, wie bereits zuvor in seiner Heimat, eine Druckerei eröffnen. „Das hat dann aber nicht geklappt, weil ich gemerkt habe, dass die Österreicher fast alles im Ausland drucken, wo es billiger ist“.

Das meiste habe er sich als Koch in verschiedenen Lokalen in Europa selbst beigebracht, erzählt er. Dieser Weg brachte ihn schließlich auch nach Niederösterreich. „St. Pölten hat gesagt, dass ich nach St. Pölten kommen soll“, und so kam eines zum anderen, bis er schließlich sein erstes eigenes Lokal eröffnete.

Familienbetrieb

Das „Mandas“ betreibt Saleem aber nicht allein. „Wir sind ein echter Familienbetrieb“, erzählt Jacqueline Piridaus, Saleems Frau. „Alle helfen mit“. Saleems Sohn fotografiert das Lokal, Speisen und Getränke, die Großeltern unterstützen bei der Innenausstattung und Jacqueline selbst kümmert sich um das Marketing.