Lounge-Feeling statt Badbuffet am Ratzersdorfer See

Als der KURIER den 34-Jährigen am vergangenen Donnerstagvormittag zum Interview trifft, liegt noch ein arbeitsreicher Tag vor dem See-Gastronomen. Nicht nur die erste Hitzewelle des Jahres lockt bereits zahlreiche Badegäste an den See, auch die Fußball-Europameisterschaft wird für Zustrom sorgen. Abends werden Fans von Alaba und Co. hier beim Public Viewing direkt im Gastgarten mitfiebern, wenn die österreichisch Elf um den Einzug ins Achtelfinale kämpft. Nicht nur die Highlights, alle Spiele werden in Pemmers Seelounge übertragen.

Veranstaltungen für alle

"Hier soll sich jeder wohlfühlen - vom Baby bis zum Pensionisten", meint der Wirt dazu. Dieser Grundsatz zieht sich auch durch den restliche Veranstaltungskalender der Seelounge. Mit Schlagerabenden holt Pemmer auch (aber nicht ausschließlich) die älteren Semester mit ins Boot. Happenings wie "House am See" oder "Flair am See" (Cocktailabend) eher eine jüngere Zielgruppe an.