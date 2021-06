Brettljause bis Paella: Vielfalt am St. Pöltner Stadtrand

Nach einigen Stationen als gelernter Koch stand Wieser kurz vor einem beruflichen Wechsel in den Handel. Für Freundin Bettina war aber klar: "Werner muss kochen und ein Wirt sein." Den Jochrisihof alleine zu betreiben, wäre aber nicht möglich gewesen. Deshalb kündigte Bettina kurzer Hand ihren Job und unterstützt ihren Partner im Service, während er in der Küche Gaumenfreuden zaubert.

Gut besucht trotz Randlage

Mit der Umgestaltung des Schankbereichs, der Küche und des weitläufigen Gartens, verpassten sie der ehemaligen Buschenschank einen neuen Schliff, was ihnen seither zahlreiche Gäste danken.

„Es kam schon öfter vor, dass wir auch Leute wegschicken mussten. Mittlerweile reserviert aber ein Großteil, bevor er zu uns kommt", berichtet das Wirtepaar. Vor allem am Wochenende bei Schönwetter ist der Jochrisihof meist schon zu Mittag ausgelastet. „Unter der Woche öffnen wir erst ab 16 Uhr, da sich nur wenige in der Mittagspause ins Auto setzen, um hier, im Randgebiet, zu Essen. Dafür haben wir freitags, samstags und sonntags bereits ab 11 Uhr geöffnet und bieten auch Menüs an.“ Beliebt sei der Jochrisihof auch für einen Stopp am Heimweg von der Arbeit.

Essen auf Tellern statt Schachteln

Die coronabedingte Zwangspausen der vergangenen Monate seien für Bettina und Werner zäh gewesen. Zwar hielten sie sich schon ab dem ersten Lockdown mit Lieferungen und Abholungen gut über Wasser. Nach einem gut ausgelasteten Sommer verlief das Geschäft während des zweiten Lockdowns dann aber um einiges schleppender. „Einerseits gab es mehr Konkurrenz, da jedes kleine Beisl Essen zum Abholen anbot. Andererseits merkten wir, dass es die Leute irgendwann Leid waren, immer nur aus Schachteln zu essen. Deshalb ging auch die Nachfrage zurück."

Umso größer war die Freude, als es mit den Öffnungen im Mai wieder möglich war, ihre Speisen auf Tellern zu servieren, wenn auch die ersten Wochen zurückhaltend anliefen. „Viele hatten anfangs noch Sorge, doch die Nachfrage kommt wieder. Diese Woche holen Gäste beispielsweise auch eine Weihnachtsfeier bei uns nach“, freuen sich die beiden.

Viel Platz

Platz für derartige Feierlichkeiten mit großen Gruppen gibt es im Jochrisihof dank weitläufigen Außen-, aber auch Innenbereich, genug.