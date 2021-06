Aus diesem Kühlschrank kann sich ganz St. Pölten bedienen

Die Kühlschränke werden laut Binder gut von der Bevölkerung angenommen. Mittlerweile seien nicht mehr nur Studierende, sondern Mitglieder jeder Gesellschaftsschicht im Kampf gegen die Essensverschwendung aktiv.

Privatpersonen und Betriebe

"Im Großraum St. Pölten sind 45-50 aktive 'Food Saver' unterwegs, länger als 20 bis 30 Minuten fahren wir aber nicht von den Betrieben zu den Kühlschränken ", erklärt er. Sie holen jede Woche Lebensmittel, die ansonsten weggeschmissen werden würden, bei Supermärkten, Reformhäusern oder Bäckereien ab. Diese werden unter anderem dann in den "Fair-Teiler" gebracht, wo jeder zugreifen darf.

Momentan zählt Foodsharing St. Pölten von der Drogerie, über Supermarktketten bishin zu kleinen regionalen Greisslern sieben Partner. Doch auch private Personen, die zum Beispiel vor dem Urlaub oder nach einer Feier Essen vor der Tonne bewahren wollen, sind eingeladen Überflüssiges in den Sonnenpark zu bringen.

Hygieneplan

In die "Fair-Teiler" komme aber nicht alles was übrig bleibt, sondern "nur das, was wir auch selbst noch essen würden", so Binder. Leicht verderbliche Produkte wie Fisch, Fleisch oder Eier kommen somit erst gar nicht in die Kühlschränke.

Täglich werden die "Fair-Teiler" nach einem Hygieneplan gereinigt und eventuell Verdorbenes aussortiert.