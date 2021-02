Wie in St. Pölten Essen vor der Mülltonne gerettet wird

Die geretteten Lebensmittel verteilen die Food Saver an Bekannte und Nachbarn. Was darüber hinaus über bleibt, kommt in einen sogenannten Fair-Teiler. Das sind Kühlschränke, an denen sich jeder bedienen kann, auch Nicht-Mitglieder. Davon gibt es in St. Pölten aktuell nur einen, der allerdings nicht öffentlich zugänglich ist.

Demnächst soll ein Kühlschrank im Grünareal Sonnenpark entstehen, welcher draußen und somit 24/7 zugänglich sein wird. An drei weiteren Standorten im Großraum St. Pölten werde gerade gearbeitet. „Dort kann man auch selber Lebensmittel hinbringen, wenn man beispielsweise in den Urlaub fährt und noch Essen übrig hat“, sagt Binder.