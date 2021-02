Wie die St. Pöltner ihre Kinder im Jahr 2020 genannt haben

Info: Die Geburtenzahlen in der Grafik beziehen sich auf Neugeborgene, die in der Stadt St. Pölten gemeldet sind. Die 821 Kinder, sind alle die in St. Pölten auf die Welt kamen und ihren Geburtsort dort haben.

Bei den Mädchen waren Marie, Sophia, Laura und Emilia besonders hoch im Kurs.

Noch im Jahr davor lagen Emma, Sophie und Sarah auf den ersten drei Plätzen. Emma rutschte vergangenes Jahr auf Platz 17 zurück.