Ein Major ist nun für 8.000 Stellungspflichtige in St. Pölten verantwortlich

Nun steht diese Einrichtung in der Hesserkaserne in St. Pölten unter einer neuen Leitung. Major Thomas Kranawetter führt seit 1. Juli die Geschicke dieser Institution, die auch während der Corona-Pandemie aktiv war.

"Abwechslungsreich"

"In der Stellungskommission hat man täglich mit Menschen aus allen gesellschaftlichen Schichten zu tun. Auch wenn es für Außenstehende wie Routinetätigkeit aussieht, ist die Arbeit in der Stellungskommission aufgrund der vielen unterschiedlichen Menschen die zu uns kommen äußerst abwechslungsreich", sagt Kranawetter, der Oberst Wilhelm Hauenschild in dieser Funktion abgelöst hat.