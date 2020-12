Ötscherlifte werden zu Weihnachten starten

Der Saisonbetrieb im Skigebiet Lackenhof am Ötscher ist für heuer gesichert. Das gaben Vertreter der Schröcksnadelgruppe vor der heutigen, mit Spannung erwarteten Gesellschaftersitzung mit den Vertretern der NÖ Bergbahnenbeteiligungs GmbH (NÖ-BBG) bekannt. Wie berichtet wurde in der Vorwoche die Entscheidung über einen Betrieb der Ötscherlifte in einer Gesellschaftersitzung auf den heutigen Tag verschoben. In der Konferenz hatte es heftige Debatten gegeben, weil Lift-Kaiser Peter Schröcksnadel auch zur Diskussion stellte, die Lifte in der heurigen Saison nicht aufzusperren. Generall hängt die Zukunft des defizitären Skigebietes am seidenen Faden.

"Nach der pandemiebedingten Unsicherheit über die Wintersaison 2020/2021 hat der Beschluss der Bundesregierung vom Mittwoch nun Planungssicherheit für die österreichischen Seilbahnen gebracht, so auch für das Schigebiet Lackenhof/Ötscher", ließen die Vertreter des Mehrheitsgesellschafters, Helmut Holzinger und Rainer Rohregger von der Hinterstoder Wurzeralm Bergbahnen AG am Freitagfrüh wissen. „Den schwierigen Rahmenbedingungen zum Trotz wollen wir zum frühest möglichen Termin am 24.Dezember in die Wintersaison starten. Daher werden wir einen dahingehenden Antrag in der heutigen Gesellschafterversammlung zur Abstimmung bringen.“

Die Vorbereitungsarbeiten für eine erfolgreiche Skisaison werden trotz vieler Erschwernisse wie geplant fortgesetzt, teilten die Liftvertreter weiters mit. Die bereits detailliert ausgearbeiteten Konzepte garantieren zudem ein Höchstmaß an Sicherheit für die Kunden und sollen auch in diesem Winter ein unbeschwertes Schivergnügen garantieren. „Wir wollen auch als Dankeschön an unsere treuen Kunden und für die gesamte Region aufsperren. Wir freuen uns schon sehr auf viele Skibegeisterte und können sagen: Der Ötscher wird bereit sein“, freuen sich Holzinger und Rohregger abschließend.