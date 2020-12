Sorge um Lackenhof: Das kranke Dorf am Ötscher

Absolut nichts hält Schröcksnadel von der Forderung aus den Reihen des Landes NÖ, die Lifte am Hochkar, an denen er die Mehrheit hält, mit jenen am Ötscher zu fusionieren. „Mit dem Gewinn vom Hochkar den Verlust am Ötscher abzudecken, wäre völlig kontraproduktiv, und zwar für beide Skigebiete“, so Schröcksnadel.

Das aktuelle Gastro- und Hotelangebot im Ort schmerzt nicht nur den Liftkaiser. Nur mehr zwei österreichischen Häusern im Ort, stehen sieben ungarisch geführte Hotels gegenüber, sagt der Mostviertler Tourismus-Geschäftsführer Andreas Purt. Etliche Hotels, ebenfalls im Besitz von Osteuropäern, sind stillgelegt. Sogar der traditionelle Kirchenwirt ist ungarisch und längst nicht mehr die gesellige Drehscheibe von früher, klagen Stammgäste und Einheimische.

Beim Krach um die Liftöffnung wurde klar, dass man den Ort direkt am Hausberg und Werbeträger Niederösterreichs nicht fallenlassen kann, sagt Purt. Die Ötscherlifte seien im Sommer und Winter sehr wichtig. Mögliche Investoren gäbe es immer wieder. Sie beobachten, welche Pläne die Liftbetreiber hegen.

Auch die Region selbst hat ein Projekt im Ärmel. Es gibt Pläne, in Lackenhof eine Klimaforschungsstation mit neuer Gästefrequenz zu installieren. Der Zuschlag in einer Forschungsausschreibung des Klimaministeriums könnte den erhofften Aufwind ins Ötscherland bringen.