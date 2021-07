NÖ: Motorradfahrer stürzte bei Unfall über Böschung

Der KURIER berichtet verstärkt aus Krems und der Region Wachau. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Region informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder unten für den wöchentlichen Newsletter "Nur in Krems" anmelden.

Ein 62-jähriger deutscher Staatsbürger lenkte am Vormittag des 10. Juli ein Motorrad auf der LB 32 aus Richtung Horn kommend in Richtung Gföhl durch das Gemeindegebiet von Krumau am Kamp. Bei Straßenkilometer 9,35 kam er in einer Linkskurve aus bisher unbekannter Ursache nach rechts ab und stürzte über eine Böschung.

Hubschrauber

Dabei erlitt der 62-jährige schwere Verletzungen und wurde nach notärztlicher Versorgung mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.