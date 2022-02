Frauenhaus-Chefin: "Sind von echter Gleichstellung weit entfernt"

Geld reicht "ganz sicher nicht"

Angesprochen auf den finanziellen Aspekt, merkte Rösslhumer an, dass das Gewaltschutzbudget der Regierung "ganz sicher nicht" reiche; die im Vorjahr budgetierten 25 Millionen Euro für den Gewaltschutz seien "ein Tropfen auf den heißen Stein". Laut einer EU-Studie aus dem Jahr 2011 betragen die Folgekosten von Gewalt in Österreich circa 3,7 Milliarden Euro. Um etwas daran zu verändern, müsse man in Prävention investieren. Die Forderung von Gewaltschutzorganisationen nach einer Finanzspritze von 228 Millionen Euro im Jahr seien also schon realistisch, es fehle allerdings der politische Wille.

In den Autonomen Frauenhäusern herrsche derzeit ähnlich dem Vorjahr eine geringere Auslastung, unter 3.000 Frauen und Kinder werden betreut. "Die Statistik ist sehr positiv, nur ein Drittel der Frauen geht wieder zurück zu ihren Misshandlern", berichtete die Geschäftsführerin. Manche geben ihrem Mann eine neue Chance oder glauben, es finanziell alleine nicht zu schaffen. Kommt es wieder zu Gewalt, können sie ins Frauenhaus zurückkehren. "Man muss den Frauen immer wieder vermitteln: Sie sind nicht schuld an dieser Gewalt", so Rösslhumer.