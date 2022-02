Karenzmuffel: Liebe Väter, wollt oder könnt ihr nicht?

Manuel, im Facility Management für Filialketten tätig, wäre gerne in Väterkarenz gegangen. Aber: „In unserem Unternehmen ist eine Karenz über längere Zeit nicht denkbar, wenn du dich in einer Führungsposition befindest.“ Rechtsanspruch hin oder her: „Wir sind so unterbesetzt, dass schon jeder Krankenstand ein massives Problem ist.“ Wäre Manuel in Karenz gegangen, hätte das berufliche Konsequenzen gehabt.

Die AK-Studie zeigt: Ein veraltetes Verständnis von Kindererziehung ist umso stärker verbreitet, je männlicher eine Branche ist. In der Warenherstellung, dem Bau oder dem Finanzsektor sind karenzierte Väter eine Ausnahme. Anderes Bild im Sozialwesen oder Einzelhandel: „Männer, die in Branchen arbeiten, in denen sonst überwiegend Frauen erwerbstätig sind, haben es leichter, in Karenz zu gehen“, sagt Ökonomin Katharina Mader, AK-Referentin für Frauen und Familie.

Bei gleichem Einkommen ist es die Frau, die später in der Teilzeitfalle landet. „Die traditionellen Rollenbilder, also die Zuständigkeit der Mütter für die Familie und der Väter für deren finanziellen Erhalt, sind nach wie vor ein Riesenfaktor“, sagt Mader.