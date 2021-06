Väterkarenz ist nicht alles - Papa zeigt sich gern mit Kind

Vor Kindergärten und Schulen oder auf Spielplätzen sind Männer noch lange nicht in der Überzahl, aber auch keine Exoten mehr, die extra gelobt werden müssen, weil sie sich um die Alltagsbedürfnisse ihrer Kinder kümmern. „So süß, dass der Papa das macht“, hört man nur noch selten. Auch in Kinderbüchern fällt auf, dass die Papas öfter tragende Rollen bekommen. Die sogenannte Mental Load der täglichen Erledigungen für die Kleinen – vom Nägelschneiden bis zum Elterngespräch in der Schule – liegt noch immer überwiegend bei den Frauen, doch die Männer trauen sich langsam in das Terrain.

Während der wichtigste Vater früher derjenige war, der am längsten gearbeitet hat, um Geld für die Familie zu scheffeln, macht den heutigen Superpapa aus, dass er sich die meiste Zeit für seinen Nachwuchs freischaufelt. Zeit für die Familie zu haben, ist zum neuen Statussymbol avanciert.