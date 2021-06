Der 95-jährige Vatertagsgründer war in den 1960ern Alleinerzieher

Bis vor einigen Jahren las man jedes Jahr rund um den Vatertag über Helmut Herz in vielen Medien. Der Mann mit dem klangvollen Namen begründete vor 65 Jahren als " Reklameleiter" der Gloriette Hemden den Vatertag in Österreich.

Heute ist Herz fast 96 Jahre alt und weniger intensiv in Sachen seines "Tages für den Vater" unterwegs. Aber es geht ihm gut, wie er auf Nachfrage via Email mitteilt: "Recht, recht herzlichen Dank für Ihre Zeilen; habe mich wirklich sehr gefreut, von Ihnen zu hören. Es geht mir eigentlich im Großen und Ganzen recht gut, nur das Stiegensteigen macht schon Mühe, da merke ich halt den 96er (im Juli); möchte nicht klagen, denn wenn ich mich so umschau …"

Seine freundliche und aufgeweckte Art macht jedes Gespräch mit Herz zum Vergnügen. So wie jenes, das schon 2016 stattfand: Das folgende Interview entpuppte sich als unglaublich wertvolle Stunde. Herz, damals 90 Jahre alt, hat sich Humor erhalten, Weisheit gesammelt und tiefe Gedanken. Etwa, wie sich das Vaterbild entwickelt hat. Er selbst war in den 1960er-Jahren alleinerziehender Vater.

KURIER: Herr Herz, wollten Sie mit dem Vatertag in Österreich nur ein Geschäft machen?

Helmut Herz: Es war nur ein Antrieb, Hemden zu verkaufen. Die andere Seite war, dass ich mit SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner geredet hatte. Ihm waren Berichte in Illustrierten über die deutschen Besäufnisse am "Herrentag" aufgefallen. Das fiel mir wieder ein, als ich im Oktober 1955 die Werbepläne für das kommende Jahr machte. Ich dachte, warum bringen wir nicht den Vatertag im Sinne eines Familienfestes nach Österreich?