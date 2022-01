Väterkarenz in 8 von 10 Partnerschaften kein Thema

Weniger Kindergeldbezieher

Was ihr Sorgen macht: Die Zahl der Väter mit Kinderbetreuungsgeldbezug ist erstmals seit Jahren sogar rückläufig. Das könnte mit dem Familienzeitbonus (Papamonat) zusammenhängen, der vom Kinderbetreuungsgeld abgezogen wird. Ein Großteil der Väter, die den Papamonat in Anspruch nehmen, beziehen in der Folge kein Kinderbetreuungsgeld.

Die wichtigsten weiteren Erkenntnisse aus dem Monitoring: Gutverdienende Väter gehen seltener in kürzere Karenz. Je besser die Mutter verdient, desto länger gehen die Väter in Karenz und es gibt weiterhin Branchenunterschiede. Am meisten ist die Väterkarenz im Sozialwesen verbreitet, am wenigsten in der Baubranche und in der Finanz- und Versicherungsbranche.

Die Größe des Unternehmens spielt keine Rolle, dafür aber die Region. „In Städten gehen Väter länger in Karenz als im ländlichen Raum, was offenbar mit der Kinderbetreuungssituation zusammenhängt“, so Moritz.