Handbuch: Körperliche Gewalt ist die Spitze des Eisbergs

Wie muss man sich auf der anderen Seite die Männer vorstellen, die subtil Gewalt ausüben?

Das sind nach außen meist Idealpartner. Die Fassade in Gewaltbeziehungen ist oft perfekt. Eben, weil es im Privaten so schlimm ist, wird nach außen darauf geschaut, dass alles fein wirkt. Viele Frauen wirken an diesem schönen Bild selbst mit. Die Scham ist groß. Sie fürchten, dass das publik wird, möchten das Familienleben schützen und erzählen kaum, wie es daheim wirklich zugeht. Aber genau das wäre ein erster wichtiger Schritt.

Welche Auswirkungen hat das auf Frauen?

Sie fühlen sich in ihrem Selbstwert, in ihrer Wahrnehmung, ihrem Urteil verunsichert, halten sich manchmal für verrückt, weil der Partner meint, sie würde sich alles nur einbilden. Viele Frauen haben dann sogar das Gefühl, womöglich nicht mehr allein klarzukommen, obwohl sie sich schon so geschwächt in der Beziehung erleben. Körperlich treten verschiedenste Symptome auf – in Form von Essstörungen, Schmerzen im Bewegungsapparat, im Magen, Kopf, auf der Haut, alles mit ungeklärter Ursache. Auch das Immunsystem leidet häufig stark.

Wie gelingt es, mehr Bewusstsein für die subtilen Formen der Beziehungsgewalt zu schaffen, etwa schon in der Erziehung der Kinder?

Es ist wichtig, dass Mädchen und Burschen bereits in jungen Jahren dafür sensibilisiert werden: Wie gehen wir miteinander um? Was ist ein respektvoller Umgang miteinander, ist er gleichwertig, wo gibt es Konflikte, und wo ist die Grenze zur Gewalt? Wo jemand gekränkt, verletzt oder zu etwas gezwungen wird, was er im Grunde nicht möchte. Und es ist immer noch so, dass Mädchen deutlich mehr sexualisiert werden als Burschen. Das ändert sich zwar gerade, aber Mädchen werden in der Pubertät nach wie vor als „Objekt“ betrachtet. Sie da zu stärken, und den Burschen zu sagen, Beziehung auf Augenhöhe macht langfristig viel glücklicher, wäre wichtig. Es würde beiden Geschlechtern guttun, sich hier auszutauschen, in beide Richtungen: Autonomie und Bindung.