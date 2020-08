Enkel versorgen: Psychologin erklärt, wie man Generationenzwist vermeidet

Länger aufbleiben, Naschzeug schon vor dem Mittagessen – ein bisschen mehr Fernsehen als sonst: Der Alltag mit Oma und Opa ist für Kinder eine willkommene Abwechslung zur elterlichen Erziehung. Mütter und Väter sehen es aber nicht allzu gern, wenn die Großeltern dem Nachwuchs verhätschelnd viele Freiheiten gönnen. Zahlen dazu liefert eine neue Studie: Forscher der University of Michigan haben erhoben, dass 50 Prozent der Eltern ab und an in puncto Kindererziehung mit Großeltern aneinandergeraten.