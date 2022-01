Hobby Lobby: Talenteschmiede in Favoriten

„Sie ist eine ruhige, aber in sich ruhende Persönlichkeit“, freut sich Programmleiterin Loudon. Erklärter Fan des Fußball-Talents und der Hobby Lobby ist aber auch die Direktorin der Mittelschule in der Quellenstraße 144. Petra Schwarz hat früh erkannt, dass das Zusatz-Angebot für ihre Lehrer und ihre Schüler „eine Bereicherung“ ist.

In eigenen Workshops am Wochenende lernen Krishma und die anderen jungen Co-Kursleiter, wie sie selbst eine Kurseinheit konzipieren und Kinder begeistern können. Im Sommer steht noch ein Sommerpraktikum in einem der Partnerunternehmen auf dem Programm.

Die Schülerin, die mit dem Fußball tanzt, wechselt dann in eine Handelsschule, strebt danach die Matura und ein Studium an. Das wird sie benötigen, denn sie will ihr Talent nützen: „Ich wäre eine gute Lehrerin.“