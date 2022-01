Psychohygiene im Papatreff: Wo Vätern Mut gemacht wird

Beinahe regelmäßig kommen Beziehungskonflikte und Fragen zum Thema Sexualität zur Sprache. In der Corona-Krise empfanden viele die Vereinbarkeit von Homeoffice und Kinderbetreuung als fordernd.

In den ersten Lebensmonaten fürchten viele Väter außerdem um die Bindung zum Kind. "Anfangs ist meist die Mutter die erste Bezugsperson. Die Väter fühlen sich lediglich als Systemerhalter. Das ist normal und gewissermaßen sinnvoll", sagt Ehrschwendner. "Wenn Väter zeitlich, körperlich und emotional verlässlich verfügbar sind und den Prozess der Beziehungsgestaltung akzeptieren, werden sie im Laufe des ersten Jahres ebenfalls zu engen Bezugspersonen."

In puncto Familienarbeit haben Männer in den vergangenen Jahrzehnten aufgeholt. Sie stehen mit im Kreißsaal, lesen Papa-Ratgeber, kochen und waschen und wickeln, pilgern zum Babyschwimmkurs. In einer vom deutschen Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) im Jahr 2019 durchgeführten Umfrage gaben 75 Prozent der Männer an, sich aktiv ums Baby kümmern zu wollen. 84 Prozent wollen so viel Zeit wie möglich mit den Kindern verbringen, 38 Prozent auch im Beruf kürzertreten. Die Realität hinkt diesen Idealvorstellungen noch hinterher. Derzeit geht etwa nur jeder fünfte Vater in Österreich in Karenz – mit langsam steigender Tendenz.