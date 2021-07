Überlastete Eltern: Wenn Familienkrisen eskalieren

Das Leben mit Kind ist für viele Familien von Tag eins an "eine Herausforderung", weiß Sabine Haas, Leiterin des Nationalen Zentrums Frühe Hilfen Österreich. Das Angebot der Organisation richtet sich an alle Neo-Eltern, "besondere Aufmerksamkeit gilt aber Familien, die ihre Lebenssituation schon vor der Geburt als belastend erlebt haben". Etwa wegen finanzieller Unsicherheiten, beengtem Wohnraum oder fehlenden Zukunftsperspektiven. Auch der Anspruch der Eltern an sich selbst erzeugt Druck. Wird der Umstieg auf das Leben mit Kind als überwältigend erlebt, "kann es schwierig sein, einfühlsam und ruhig mit dem Kind umzugehen".

Die Frühen Hilfen suchen zusammen mit Müttern und Vätern nach Lösungen, beraten kostenlos, vorbeugend, niederschwellig und langfristig. Wenn Babys unaufhörlich weinen, gilt es, "zu erkennen, wie man sich selbst am besten entspannen kann". Gelingt das durch Bewegung, bietet sich ein Spaziergang mit Kinderwagen an. Auch Musik, Atemübungen, kalte Handduschen oder das Herunterzählen von 30 auf 0 können hilfreich sein. Hat man das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren, legt man das Baby am besten an einen sicheren Ort und verlässt für fünf Minuten den Raum. Haas: "Spätestens nach solchen Situationen sollte man sich Expertenrat holen."

Eltern fehlt oft Faktenwissen über Erziehung und auch über die Krisen, beobachtet Pubertätsexpertin Ines Berger. "Niemand hat ihnen beigebracht, wie es geht. Leider wird es als Versagen gesehen, wenn man sich Hilfe holt. Aber es ist genau umgekehrt."

Eltern müssten auch ihre eigenen Verhaltensmuster und Gefühle hinterfragen: "Warum stört mich ein bestimmtes Verhalten so sehr – und was hat das mit meiner Jugend zu tun?" Berger hat bei Klienten sehr heikle Situationen erlebt, in denen es essenziell war, dass alle an einem Strang ziehen: "Es ist wichtig, dass Eltern und Kinder nicht gegeneinander kämpfen. Es gibt uns als Familie und wir haben gemeinsam ein Problem – und müssen uns Konflikten stellen."