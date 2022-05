Weinviertel: Was Wohnraum zwischen Stockerau und Hollabrunn kostet

Moderate Preise

Die Preise für Wohnraum sind hier im Vergleich zu Wien noch moderat. Und das, obwohl die Kaufpreise „in den vergangenen fünf Jahren eklatant gestiegen sind“, so die Maklerin. Gefragt sind vor allem Einfamilienhäuser, aber auch Selbstversorger-Projekte mit Gemüsegarten und Platz für Hühner und Ponys. Jasmina Ibrahimbegovic hat in Kleinkadolz in der Nähe erst kürzlich einen Gutshof an ein Ehepaar aus Wien verkauft (Bild oben). Kostenpunkt: 850.000 Euro. Viele alte Einfamilienhäuser stehen in den Dörfern leer: Sie werden zu erschwinglichen Preisen verkauft, allerdings muss man bereit sein, in moderne Haustechnik und Dämmung zu investieren. Grundstücke in Hollabrunn kosten rund 100 Euro pro Quadratmeter, im Umland gibt es Baugründe jedoch bereits ab 90 Euro pro Quadratmeter. „Es ist wenig Angebot am Markt, es finden kaum Umwidmungen in Baugründe statt“, erzählt die Maklerin. Neue Wohnungen kosten hier rund 2.800 Euro pro Quadratmeter – im Vergleich zu Wien, wo neue Wohnungen 4.500 Euro kosten, sehr moderat.