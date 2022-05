So wird der alte Fliederstrauch wieder jung

Der Fliederstrauch von Hedwig Danklmaier hatte in diesem Frühling wieder traumhafte Blüten. Da er aber schon sehr alt und ausufernd ist, möchte unsere Leserin wissen, wie sie ihn wieder verjüngen kann?

Schnittstellen verschließen

Karin Klaus, Filialleiterin bei Starkl in Wien-Simmering, weiß, wie es geht: „Am besten im Mai und Juni die verblühten Triebe herausschneiden, das gilt für alle Fliederbüsche. Aber auch im Herbst ist ein Rückschnitt möglich. Das Werkzeug – je nach Aststärke eine Gartenschere oder Säge verwenden – sollte unbedingt sauber und scharf sein. Der Rückschnitt im Herbst eignet sich bestens, um alte, knorrige Äste rauszunehmen. Bitte dabei darauf achten, dass eine luftige Krone entsteht. Rund 30 Prozent der Pflanze kann eingekürzt werden.“

Ein schöner Herbsttag eignet sich dabei am besten. „Es sollte nicht 30 Grad heiß sein, dabei entsteht für die Pflanze Stress. Dickere Schnittstellen immer mit Wundverschluss aus dem Fachhandel verschließen, um Bakterien und Pilze zu vermeiden.“

Regelmäßig düngen

Alle Ziersträucher wie beispielsweise auch die Forsythie können auf diese Weise beschnitten werden. Wie sieht es mit der sonstigen Pflege aus? Soll man Ziersträucher regelmäßig düngen? „Auf jeden Fall. Dazu eignet sich am besten ein Bio-Qualitätsdünger, den man auf die Erde aufträgt und leicht einarbeitet. Das kann man zwei bis drei Mal in der Saison machen“, so die Pflanzenexpertin. „Auch den Boden selbst kann man mit Bodenaktivator oder Mikroorganismen aufbessern. Das hilft dabei, ein schöneres Blühergebnis und einen gesunden, belebten Boden zu haben.“