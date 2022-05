40 Kilo Honig: Imkern in der Stadt lohnt sich

Ehrenamtlich im Einsatz

Als erster Standort wurde die Zentrale in Wien-Favoriten ausgewählt. Mit Unterstützung des Imkerlandesverbandes Wien wurden sechs Bienenstöcke am Dach des Gebäudes aufgestellt. Aktuell werden sie von Daniel Sinhuber-Winetzhammer, Mitarbeiter Spezialtiefbau, ehrenamtlich betreut. Die Betreuung eines Bienenstockes kostet auch viel Zeit. 20 bis 25 Stunden im Jahr müssen pro Stock eingeplant werden. Aber der Einsatz lohnt sich. Der gewonnene Honig wird dann an die Mitarbeiter verschenkt. Mittlerweile gibt es 470 Stöcke an knapp 50 Standorten. Pro Standort sind im Optimalfall zwei bis drei Mitarbeiter in die Betreuung der Bienen eingebunden.

Von den Bienen lernen

Anlässlich des Weltbienentages am 20. Mai hat die Porr im Monte- Laa-Park neben ihrem Hauptquartier in Wien einen Bienenlehrpfad mit fünf spannenden Schautafeln errichtet. Arbeiterbiene „Sabiene“ erklärt zum Beispiel, dass im Sommer bis zu 50.000 Honigbienen in einem Stock leben, wie das Leben einer Arbeiterin aussieht, und dass neben Honig auch noch Wachs, Propolis, Pollen oder Gelee Royal produziert werden.

Anti-Stressmittel

Imkern in der Stadt lohnt sich. „Nicht nur, um dem Bienensterben etwas entgegenzusetzen. Bienen fühlen sich in Städten durchaus wohl. An guten Standorten kann man in Wien pro Stock bis zu 40 Kilogramm Honig ernten, vorausgesetzt es gibt ein ausreichendes Blütenangebot“, sagt Zouhbi. Gerade in Städten finden Bienen Futterquellen, die es in manchen ländlichen Gebieten so nicht mehr gibt. „Ein zusätzlicher Benefit ist, dass man beim Imkern den Kopf freibekommt. Am Bienenstock muss man Ruhe ausstrahlen und ist meist hoch konzentriert. Da blendet man 20 bis 30 Minuten lang den Alltagsstress aus.“