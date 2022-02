Heimliche Energiefresser: So lässt sich im Haushalt Strom sparen

Apropos Warmwasser: Hier lässt sich auch beim Kochen mit einfachen Tricks Energie sparen: „Immer mit Deckel kochen. Dieser sollte gut abschließen, damit keine wertvolle Wärme entweicht“ , erklärt Proidl. Wer ohne Deckel kocht, verbraucht bis zu drei Mal mehr Energie – pure Verschwendung also. Neben großen Geräten und Warmwasser zählt das Heizen zu den größten Energiefressern in der Wohnung.

Heizkörper entlüften

Noch dazu, weil hier die Preise in den vergangenen Monaten besonders stark gestiegen sind. Mit den Kosten wachsen freilich auch die Zweifel an der richtigen, effizienten Nutzung. Proidl zufolge lohnt es sich, die Heizung in der Nacht kleiner zu stellen, also die sogenannte Nachtabsenkung am Thermostat zu aktivieren. Außerdem sollte man vor jeder Heizsaison „den Heizkörper entlüften, vor allem, wenn man merkt, dass die Heizleistung nachlässt“.

Undichte Fenster

Undichte Fenster, die insbesondere in Altbauwohnungen gang und gäbe sind, sorgen für Zugluft und erhöhte Heizkosten. „Mit geringem finanziellen Aufwand kann man zugige Fenster abdichten und auch so einiges an Energie sparen.“

Mietminderung

Alte Fenster sind zwar charmant, manchmal aber auch ein echter Baumangel. Wenn sich die Wohnung nicht mehr vernünftig beheizen lässt und es ständig zieht, kann man beim Vermieter auch unter Umständen eine Mietminderung geltend machen.